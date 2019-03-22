【午市重點睇】英鎊1.31水平徘徊　紐油又見60

●美匯指數在亞洲市稍回至96.30，圓匯企110.7；歐元兌美元反覆企1.137；英鎊在1.31水平徘徊。港匯進一步升至7.846。在岸、離岸人民幣在6.70水平。金價在1,310美元樓下窄幅上落，布油企67.6美元，紐油一度升上60.0美元。道指期貨續偏軟。



●恒生指數半日倒跌158點或0.54%，報28,913點，騰訊績後挫逾1%。https://bit.ly/2W9aqPo

-騰訊績差續獲大行普遍唱好，最牛睇494元。

-雷蛇虧損縮不派息，股價曾漲13%。



●【即市分析】

-港股將進入「過山車」模式，點算好？https://bit.ly/2unbxPr

-騰訊業績後點樣部署？https://bit.ly/2ujlXzG

-中國汽車業迎「大洗牌」，誰是贏家？https://bit.ly/2FiLQEU

-【空軍透視】中移兩面受襲，下一支持在...https://bit.ly/2JwwguN



●A股快報：3大指數半日收跌0.7%至1.8%。https://bit.ly/2HNOg1k



●亞洲股市：日股中段回落不足百點。https://bit.ly/2OjtUyb



●公司業績：

-李寧去年盈利升38%，股價曾漲7%。

-馬鋼去年多賺43%，末期息31分。

-綠城中國去年純利跌54%，末期息23分。

-融信中國全年純利增長28%，末期息36.5仙。



●人民幣中間價下調94點子，CNH企6.70。



●人行無進行逆回購操作，本周淨投放900億元人民幣。



●啟德地截標：暫錄6份標書，長實到場，入標發展商包括建灝地產、華懋等。



●康城11期截收意向書：中午暫錄12份，華懋、南豐、建灝地產到場。



●日本3月製造業PMI初值報48.9。2月核心CPI按年增長0.7%，低於預期。



●波音下周放緩生產，摩通：若737 Max停產，將累及美國經濟增速。



●美國債息曲線開始陡化，BMO︰今年投資重中之重。https://bit.ly/2umsGJm



●摩根資產管理：脫歐最終將以「建立在海關聯盟」的基礎上結束。



●德國兩大銀行合併可能要裁員3萬人。



●中國初裁歐日韓等進口不銹鋼坯存傾銷，延長苯酚案調查期。



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其他精彩新聞：【獨家專訪】滙豐梁兆基：加息周期告終，港樓價勢再上。

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