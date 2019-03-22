【專家樓評】汪敦敬：從抽新居屋看沉沒成本

正如筆者去年年底所說，居屋與上車盤是樓價最早反彈回升的板塊。當時筆者已說明反彈的幅度將會很大。



筆者想提供一個置業策略予想買居屋的草根人士，如果草根人士想買樓但又不是必須要買的話，當然可以參加未來的新居屋大抽獎，但終歸都要置業的話，由現時至買到樓的一刻，樓價上升的幅度便是不買樓所輸的機會成本(Opportunity Cost)，正確來說是一個沉沒成本(Sunk Cost)。



如果是一定要買到樓的居屋申請者，就要明白上一次居屋的命中率只是61份之一，假使命中率高一半仍是奇低。中籤率如此低，筆者不建議也不同意這是一個明智的置業策略。



筆者只可以說，若已物色單位半年時間仍未找到，去抽新居屋總算勝過什麼也沒有，但一定不是一個正確的上車策略。因為樓市剛剛才過完龍市二期，即樓價的調整階段，未來應該要面對樓價上升。



在未來半年樓價上升的機會不少的情形之下，筆者認為可以量力而為積極入市是草根人士最明智的選擇，抽新居屋應該只可以當後備方案。



祥益地產總裁汪敦敬



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