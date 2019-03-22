人民幣Hibor：隔夜息升至2.28厘　CNY高見6.69

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.28厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.55至2.92厘，3、6及12個月拆息由3.05至3.43厘。



22/3/2019

隔夜 2.28858厘

1星期 2.55917厘

2星期 2.64500厘

1個月 2.82800厘

2個月 2.92650厘

3個月 3.05217厘

6個月 3.22850厘

12個月 3.43350厘



21/3/2019

隔夜 2.01536厘

1星期 2.47500厘

2星期 2.61867厘

1個月 2.80533厘

2個月 2.90733厘

3個月 3.04050厘

6個月 3.22300厘

12個月 3.43200厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7099，回升至6.7007，最新報6.7084；在岸人民幣(CNY)則由6.6943，回落至6.7088，最新報6.7047。



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