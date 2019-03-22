人民幣Hibor：隔夜息升至2.28厘 CNY高見6.69
2019年03月22日 13:05
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.28厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.55至2.92厘，3、6及12個月拆息由3.05至3.43厘。
22/3/2019
隔夜 2.28858厘
1星期 2.55917厘
2星期 2.64500厘
1個月 2.82800厘
2個月 2.92650厘
3個月 3.05217厘
6個月 3.22850厘
12個月 3.43350厘
21/3/2019
隔夜 2.01536厘
1星期 2.47500厘
2星期 2.61867厘
1個月 2.80533厘
2個月 2.90733厘
3個月 3.04050厘
6個月 3.22300厘
12個月 3.43200厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7099，回升至6.7007，最新報6.7084；在岸人民幣(CNY)則由6.6943，回落至6.7088，最新報6.7047。
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