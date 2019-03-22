【高盛推介】騰訊績後先升後跌　購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指由周三(20日)開始從高位回落，今日(22日)高開102點，及後倒跌並失守29,000點水平。



另一方面，昨日收市後公布業績的騰訊今早升至369.6港元(下同)後隨即倒跌，並失守360元水平。騰訊去年營業額3,126.94億元人民幣，按年升31.5%，純利787.19億元，按年升10.1%，均符合市場預期。



至於認股證資金流向，可見昨日資金趁騰訊下跌時吸納認購證，錄得約4,000萬元資金流入，為昨日最多資金流入的窩輪相關資產。此外，近日資金亦傾向部署恒指認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,220萬元。



輪證選擇方面，投資者如看好騰訊，較貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的騰訊購(26541)。高槓桿的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約3個月的騰訊購(26537)。



騰訊購(26541)行使價380.2元，2019年06月25日到期，實際槓桿11.7倍，較貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



騰訊購(26537)行使價394.2元，2019年06月25日到期，實際槓桿12.5倍，行使價360至400元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



投資者如看好大市，高槓桿的選擇可留意年期約2個月的恒指購(27340)。以及可留意近日受市場關注條款，價外幅度約2.6%，年期約5個月的恒指購(28479)。



恒指購(27340)行使價28,938點，2019年05月30日到期，實際槓桿18.6倍，行使價28,900點至30,000點間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



恒指購(28479)行使價29,748點，2019年08月29日到期，實際槓桿13.6倍，近日熱門條款產品之一，兼低街貨之選



高盛騰訊及恒指認股證條款：

騰訊購(26541)行使價380.2元，到期日2019年06月25日，實際槓桿11.7倍。



騰訊購(26537)行使價394.2元，到期日2019年06月25日，實際槓桿12.5倍。



恒指購(27340)行使價28,938點，到期日2019年05月30日，實際槓桿18.6倍。



恒指購(28479)行使價29,748點，到期日2019年08月29日，實際槓桿13.6倍。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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