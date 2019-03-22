李寧：首兩個月同店銷售錄雙位數增幅

體育用品股李寧(02331)首席財務官曾華鋒表示，今年首兩個月線下零售同店銷售增幅達雙位數字，預期全年可有中單位數增長。



他認為，今年銷售指引預測屬保守，主要新業務或批發業務的回扣等收入均有上升。而今年第3季訂貨會，以吊牌價計算，李寧牌產品訂單錄10%至20%低段增長，相信今年產品平均售價可有中單位數增長。



截至去年底止，李寧牌銷售點數量為6,344個，按年淨增82個。曾指出，今年預期淨增100至200間。當中「中國李寧店」佔約一半，目標至今年底達至100間。



此外，公司會持續增強經營效率，包括目標下調平台經營費用開支約1%，預期今年毛利率可增加0.7至1個百分點，相信毛利率仍有上升空間。



問及公司派息政策，曾指出，過去公司是希望待經營更穩定後才派息，會盡力保持派息比率於30%水平。



執行主席兼代理行政總裁李寧稱，今年會繼續維持「單品牌、多品類、多渠道」的核心經營策略，並透過技術、品牌及消費體驗等來增強公司競爭力。其中，新業務童裝「李寧YOUNG」開業一年即有盈利，期望未來表現可續平穩。截至去年底兒童品牌店舖共開設793間，料今年將增至1,100至1,200間。



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