【即市分析】房託基金勝在有升有「息」

東方產經專欄作者帥哥：美國聯儲局日前議息後維持息率不變，且預期今年內不會加息，並有意在5月份放慢縮表速度，在9月份停止縮減資產負債表規模。聯儲局貨幣政策急轉彎，立場較早前預期「更鴿派」，預視加息周期已近尾聲，吸引資金流入高息股。



除咗公用股之外，房託基金(REITs)近期亦跑贏大市。其中泓富產業信託(00808)及冠君產業信託(02778)即市創出52周新高，領展房產基金(00823)、置富產業信託(00778)及越秀房產信託基金(00405)亦逆市靠穩。



事實上，雖然香港經濟面對下行風險，但本地地產市道仍然暢旺，除咗住宅之外，商廈、商場等的租金上升，為收租股及REITs提供可觀收入。另外，REITs業務以香港為主要市場，受整體環球宏觀經濟影響有限，業務增長有保證，為資金避險的熱門之選。



REITs除咗基金價格有得升，息率亦相當吸引，其中置富、領展及越秀房託現時股息率介乎3至6%。走勢上，領展及越秀房託近期由高位略為回落，惟仍守穩升軌之上。至於置富產託基金價格更已升穿10元關，料整固後有望進一步破頂。在環球經濟未明朗前，相關股份仍是博財息兼收的選擇，值得順勢跟進，跌穿升軌支持止蝕。

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