雷蛇探討與騰訊合作遊戲變現　手遊電競為大趨勢

雷蛇(01337)宣布將與騰訊(00700)促成手機遊戲領域合作。雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮透露，現階段騰訊會將旗下遊戲調整至更適合Razer Phone手機及遊戲設備，惟暫未有具體合作計劃。



但他指雙方會就手機遊戲變現探討合作。早前雷蛇與網易遊戲合作在手遊《Rules of Survival》中，使用虛擬信用積分Razer Gold以變現，並從中獲取雙位數比例分成。



他表示，從公司推出第1部電競手機後，同業都在1年內開始研發及推出電競類手機，較其預想3至4年快，相信手遊電競是核心發展趨勢。公司目前專注發展軟件及服務平台，惟未有否認推遲Razer Phone3發行計劃的傳聞。



雷蛇去年度虧損大幅收窄約41%至9,790萬元美元(下同)，他預期，未來收入及毛利率料保持上行勢頭，相信虧損可持續收窄，但未有扭虧時間表。



電子支付系統Razer Pay方面，他指去年已成為東南亞地區最大電子支付系統，去年度交易總值達15億元，今年繼續會在東南亞國家發展，並加強研發科技金融技術，但未有考慮進入香港或中國市場。



雷蛇上月底宣布關閉開業10個月的線上遊戲商店。陳民亮解釋，該部分貢獻較少，期望將資源更有效地投放在直播等領域上發展，相信對平台及服務業務影響不大。

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