新奧能源：去年從中石化銷售分紅3.4億人幣

內地燃氣分銷商新奧能源(02688)首席財務官劉建鋒表示，新奧去年從中國石油化工(00386)旗下經營油站的中國石化銷售公司收息3.4億元人民幣(下同)，期內持股佔比維持在1.13%，又指中石化銷售上市進程在加快。



新奧去年上半年從中石化銷售收息2.49億元，被問到是否因為其經營情況導致下半年派息減少，劉解釋只是調整。



他表示，新奧今年的零售燃氣銷售指引為有15%至20%增長，燃氣銷售價差預料維持穩定，整體毛利率會維持在目前水平。



該公司繼去年收購18個城市燃氣項目後，今年已經再取得5個項目。總裁劉敏提到，「2019年是大的併購整合年」，新增項目每年用氣量規模為20億立方米，並要打造「大東北」、「大西北」和「大西南」成為新的增長動力。



他解釋，新奧在黑龍江和吉林都有一批規模大的項目在推進，但東北、西北和西南的發展路徑，不可能與新奧已有經營特許燃氣項目的地區一樣，可能是供電和供熱項目，不一定是透過收購燃氣經營權來進行。也許新奧沒有燃氣特許經營權，但透過提供蒸氣等別的方式，因地制宜地滿足終端用戶的需求，服務工業園區的優質客戶，因此將來不要只關注新奧拿到多少燃氣項目經營權。



市場注視中央會否降低燃氣分銷商的接駁費，集團財務總監牟妮妮表示，公司所收的「接駁費」是工程建設費，而重慶取消的「初裝費」是配套費用，兩者是不同概念，「初裝費」存在與否，中央會按各地政府按照經濟發展情況、燃氣管網的利用率自行制定，一些城市各湖南長沙依然有。



她解釋，「接駁費」是燃氣企業與地方政府之間協商，因為各地經濟發展不同，如西部地區經濟不夠發達且人口較為稀疏，建設成本較高，但新奧的接駁費不計農村「煤改氣」部分平均為2,400元，將來平均價格或會下降，但也要看燃氣企業在哪些地區經營項目，因此盈利不會有太大影響，而政府表態亦是容許利潤率有50%以上。



另外，中國石油(00857)旗下昆侖能源(00135)主席凌霄日前談到，一些城市燃氣項目的特許經營權的經營者沒有足夠氣源支持當地燃氣需求，政府會完善有關制度。劉建鋒表示，地方特許權的問題出自一些中小燃氣公司取得項目後，沒有足夠燃氣供應及鋪設管網的資金，拖慢當地的能源供應及經濟發展，沒有履行合約的事本來就不應被鼓勵，但新奧沒有這樣的問題。牟補充，新奧一直有透過取代經營權的途徑取得項目，昆能自然也能。



劉建鋒又說，公司不宜評論昆能要佔中石油的天然氣銷量最少30%的目標，但新奧已經建立了自己的核心競爭力，又指與昆能是「多重合作關係的市場夥伴」，一些項目與其合資經營。



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