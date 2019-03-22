樓價UPDATES：尚悅3月已錄24宗成交　一年來最勁

二手交投急增，業主叫價態度轉強，元朗尚悅3月交投量創一年新高，有兩房戶減價3萬元即售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林貝沙灣4期7座中高層B室，實用面積707方呎，兩房連套房間隔，坐享全海景，以2,000萬元易手，實用呎價28,289元。



●上環荷李活華庭B座低層B室，實用面積615方呎，兩房間隔，以1,210萬元售出，實用呎價19,675元。



●堅尼地城加多近山中層C室，實用面積約377方呎，採一房設計，早於10個月前，叫價980萬元放售，至近日終獲買家議價承接，單位最後減價30萬元或約3.1%，以950萬元易手，實用呎價約25,199元。



●筲箕灣形薈2座高層F室，屬一房設計，獲租客以18,500元租入，實用面積306方呎計，折合呎租約51.4元。



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九龍區



●西九四小龍暫錄39宗成交，長沙灣泓景臺佔14宗，實用呎價17,697元，包括2座中層F室，實用面積490方呎，兩房間隔，議價後以838萬元易手，實用呎價17,102元。



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新界區



●元朗尚悅本月24宗成交，創一年新高，日前3座低層D室，實用面積445方呎，叫價600萬元，微減3萬元，即獲買家以597萬元承接，實用呎價13,416元。



●屯門居屋兆康苑M座低層5室，實用面積434方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以454.8萬元沽出，實用呎價10,479元，新買家為上車客。



●屯門南浪海灣2座中高層D室，兩房間隔，享少海景，成交價633.8萬元，實用面積547方呎計，折合呎價11,587元。



●東涌海堤灣畔2座低層B室，實用面積845方呎，三房連套房加儲物房間隔，獲換樓客以958萬元購入，實用呎價11,337元。



●馬鞍山銀湖．天峰2座高層E室，實用面積603平方呎，兩房連儲物房間隔，以925萬元易手，實用呎價15,340元。



●沙田第一城本月暫錄約20宗成交，最新錄得的52座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以555萬元易手，實用呎價18,257元。



●上水顯峯低層C室，實用面積約503方呎，三房間隔，以650萬元成交，實用呎價約12,922元。



●青衣青怡花園1座低層H室，實用面積約547方呎，套三房間隔，約於3月初起放盤，原開價750萬元，近日獲買家議價承接，最後微減15萬元，以735萬元沽出，實用呎價約13,437元。

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