【即市分析】恒指破位而落是危？是機？

東方產經專欄作者HS哥：美股隔晚做好，但港股今日(周五)高開後反覆回軟，即市已失守10日線約29,028點支持，短期能否守穩20日線28,909點為後市關鍵，而牛熊街貨又有乜啟示？



資料顯示，恒熊街貨重貨區為29,500至29,599點，街貨8億份，相對期指約1,313張(增加172張)，而上方最多新增區為29,800至29,899點則共有6.38億份街貨，相對期指約1,024張。



至於恒牛早前街貨重貨區為28,900至28,920點，街貨約6.7億份已全數被殺，相對期指約1,305張，而下方最貼價重街貨區為28,500至28,799點，合共有街貨16.31億份(相對期指約3,082張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約64：36。



簡單而言，港股連跌數日，已先後失守29,200及29,000點兩個大位，大戶亦已殺去一浸恒牛，惟下方貨量唔少，計落只要再推低多400點左右就可以食盡約相當於三千張期指合約之牛仔，所以牌面睇大市進一步推落機會都唔細。



恒指摩通沽(27265)，2019年8月到期，行使價27,300點，實際槓桿約10倍，溢價約8%。

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