二手樓價指數按周彈0.75%　升幅38周最大

二手樓價升勢持續。中原城市領先指數CCL最新報174.76點，按周升0.75%，升幅38周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.79點，按周升0.80%。



分區方面， 新界西CCL_Mass報161.86點，按周升1.82%，升幅7周最大，連升4周共4.96%。新界東CCL_Mass報186.82點，按周升0.74%，連升2周共2.25%。九龍CCL_Mass報173.27點，按周升0.68%，連升5周共4.60%。港島CCL_Mass報178.86點，按周升0.13%。



升市4周計，CCL累升2.27%，CCL Mass升2.47%，CCL(中小型單位)升2.34%，CCL(大型單位)升1.94%。四區之中，新界西樓價表現最突出，4周累升4.96%。新界東升2.29%，九龍升2.54%，港島升0.40%。



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