【fb直播】下周期結、季結點部署？羅尚沛話你知！

恒指周五(22日)走勢反覆，高低波幅近400點！業績期踏入尾期、加上中美貿易協議又未有新進展，港股下周會點走？期指、季結收咩位？



業績揭盅，有人歡喜有人愁！騰訊(00700)獲多間大行唱好，但股價先升後回，尾市先倒升，企鵝仔能否再上？業績好過預期的吉汽(00175)股價升約半成，上望空間仲有幾多？



瑞聲(02018)去年純利倒退28%！股價午後卻由跌轉升最多半成，呢份業績要點拆解？現價都係咪追入？



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