【市後重點睇】金價回升 道期偏軟
美匯指數進一步跌至96.2水平，圓匯企110.7；歐元兌美元企1.138，英鎊守1.31。港匯高見7.845。在岸、離岸人民幣處6.70。金價回升至1,312美元，布油企67.8美元，紐油曾觸及60美元，最新稍回落至59.95美元。道指期貨跌25點。
●市後關注點
-20:30 加拿大2月消費物價指數(CPI)、1月零售銷售
-21:45 美國2月Markit製造業、服務業和綜合採購經理指數(PMI)初值
-22:00 美國2月成屋銷售
-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報
●恒生指數全日升41點或0.14%，報29,113點；全周升101點或0.34%，為連升兩周。
https://bit.ly/2W9aqPo
-雷蛇探討與騰訊合作遊戲變現，手遊電競為大趨勢。雷蛇收市升11.8%。
-東風組合營拓新能源車共乘業務，股價一度飆近4%。
●公司業績：
-中國建築國際全年少賺18%，末期息12仙。
-瑞聲科技去年純利跌28%，股價倒升近5%。
-華潤電力業績倒退兼大減派息，股價急挫15%。
-李寧去年純利增長38%，首兩個月同店銷售錄雙位數增幅，股價漲逾1成。
●A股快報：滬綜指續守3100關，創指跌9點。https://bit.ly/2HNOg1k
●亞洲股市：日股收升18點，按周漲176點。https://bit.ly/2OjtUyb
●歐股三大指數開市個別發展，英國富時100指數跌0.21%，報7,339點；德國DAX指數升0.22%，報11,574點；法國CAC指數升0.27%，報5,393點。
●【即市分析】房託基金勝在有升有「息」。https://bit.ly/2CvvYOQ
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●【股匯攻略】滙豐中銀走勢轉淡。https://bit.ly/2YcPtES
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●印尼鷹航據報取消49架波音737 MAX 8訂單。
●新股專輯：傳新東方在綫以10.2元定價。
●人民幣Hibor：隔夜息升至2.28厘，CNY高見6.69。
●傳中糧國際CEO董巍本周訪美。
●今年最大IPO？傳Uber最快4月向紐約交所提上市申請。
●傳富衛就收購泰國匯商人壽業務重啟談判。
●康城11期已截收意向書，至少25份。
●二手樓價指數按周彈0.75%，升幅38周最大。
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