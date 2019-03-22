中升控股：降稅利好豪華車銷量　另積極覓併購機會

中國將於4月起降低製造業增值稅，內地豪華汽車經銷商中升控股(00881)主席黃毅稱，公司代理品牌如平治及寶馬等外資豪華車品牌均已宣布調降旗下車型的廠商建議零售價，相信可刺激銷量。



他指，降稅有利提升豪華車競爭力，包括受惠於去年內地下調進口車關稅，帶動公司新車銷量增長理想，其中進口車品牌Lexus銷量增長逾20%。



事實上，去年內地豪華車銷量增長逾10%，逆市跑贏整體汽車銷量期內按年倒退2.8%。黃毅認為，這反映出中國消費正持續升級，雖然今年整體市場仍低迷，惟公司首季銷售表現仍平穩增長，尤其1月份受農曆新年假期推動，平治及寶馬銷售增長均達雙位數以上。



截至去年底止，公司經銷店總數為218間，今年將會新建15間門店，另會積極留意併購機會。

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