中國經濟新考驗！出生率連挫兩年　10年後人口將不停下跌

中國經濟前景又有新麻煩，就是勞動力已漸見下降趨勢。內地傳媒報道，2018年中國幾個省份的出生率下跌，反映放棄「一孩政策」後，暫仍未成功刺激生育，同時亦預示中國人口老化將提速。



在2016年，為了化解人口老化問題，中國放寬了「一孩政策」，容許全部已婚夫婦能有兩名小孩。不過，政策敵不了生活成本上漲。



2018年，北京出生率降至每1,000人，僅8.24名嬰兒，相比2017年為9.06名；上海情況相若，每1,000人，僅7.2名嬰兒，相比2017年為8.1。其中，北京人口更連續兩年下跌，2018年再跌17萬人，令總人口降至2,154萬人，惟當中亦涉及非首都人口遷入的新政策。



除了發達城市，較落後的省份出生率亦不見得上升，例如遼寧的出生率降至每1,000人，僅6.39名嬰兒，相比2017年為6.49，主因是不少年輕人選擇往外省打工。



整體來說，中國去年共有1,523萬名嬰兒出生，相比2017年下跌200萬人，為連續兩年下跌。婚姻率也下降，去年新註冊夫妻降至佔總人口0.72%，相比2013年為0.99%，意味着未來嬰兒出生率很難大升。



有專家預期，中國人口將在2029年見頂，屆時約14億人，之後再「不能停止地」下跌；直至2050年左右，勞動人口將下降2,000萬人，同時有4億人將年屆60歲或以上，令中國潛在嚴重的退休金、醫療保障等難題。

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