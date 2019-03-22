岡拉克：一切太似2007年！股市仍是熊市
2019年03月22日 16:38
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，被視為「新債王」的Doubleline Capital創辦人兼行政總裁岡拉克警告，目前情況像2007年，因當年美國聯儲局亦在短短幾周內，就從「偏向緊縮」變為「緊急寬鬆」，股市又接近高位，而經濟則明顯更疲弱，但人人都認為一切很好。
他重申，美股仍處於熊市，對聯儲局「超鴿」感震驚，形勢並沒有讓人放心。他指出，當局透露今次「放鴿」的部分原因是油價下跌，理由十分牽強，因油價在去年12月加息後至今是上升！
他在3月12日已警告，今年美股將是跌市作結，並會跌破去年底低位(即道指恐跌穿去年12月26日創下的21,713點)。
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