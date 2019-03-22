【有片】搶市佔有隱憂　三星Galaxy Fold現摺痕？

全球智能手機銷量放緩，各大手機品牌先後推出創新產品試圖突圍，其中摺疊屏手機一直備受市場關注。惟最新網上流傳疑似是三星摺疊屏手機Galaxy Fold的實機片段顯示，該款手機的摺痕清晰可見。



Galaxy Fold採用的「Infinity Flex」屏幕是由塑料製成。較早前外媒的報道指出，該屏幕經過大約10,000次的摺疊及展開後，會開始出現「皺摺」的迹象。



此前在Galaxy Fold的發布會上，三星亦不允許其他人親身試用該款手機。



距離其正式發售日期4月26日尚有約一個月時間，未知三星是否已作出修正。另外，有消息指，為了解決這一問題，三星正在考慮為Galaxy Fold用家提供免費更換屏幕的計劃。



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