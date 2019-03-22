綠城中國：有信心今年達2千億人幣銷售目標

綠城中國(03900)行政總裁張亞東表示，今年有信心達成銷售目標2,000億元人民幣(下同)，並爭取2021年銷售額超過3,000億元。



他解釋，截至去年底止，土地儲備涉及建面積3,247.3萬平方米，總可售貨值約5,300億元；連同代建項目，今年度預計可售貨值達2,909億元，涉及面積約1,495萬平方米，達標沒有困難。



撇除代建業務，集團目前發展項目中有逾七成集中於一、二線城市。他表示，一、二線城市雖受限價政策影響，但預期未來樓價走勢仍是平穩向上，至於三、四線城市則受惠於當局因城施策的調控方針，相信也有好轉可能。



他續指，集團將透過產品結構調整，例如建設特色房地產小鎮，繼續在長三角、大灣區及海南等六大地區發展。



於去年度集團因若干資產減值虧損作出撥備約17.35億元，首席財務官馮征解釋，主要由於部分年期較久的收購項目受數年前限價政策影響，出現帳面虧損，強調未來依然需要撥備，但金額會減少，而且項目銷售後有關減值金額將會撥回。



去年集團新增37幅地皮，成本涉及逾517億元，當中綠城權益金額約340億元。他預期，今年購地預算約為450億元。

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