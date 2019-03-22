【中環剝花生】業績期買輪有咩竅門？

重磅藍籌業績出得七七八八，中國移動(00941)派息少遭捱沽，被指業績差過預期嘅騰訊(00700)，又唔見股價急跌，反而全日Chok上Chok落！績優績劣點分辨？



想用牛熊窩輪入場，點揀先可以刀仔鋸大樹，兼且避開收回風險？



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