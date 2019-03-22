【北水追蹤】力沽騰訊　買萬洲中移廣汽

港股今日(周五)先跌後回穩，恒指收報29,113點，升41點，成交1,077億元。港股通成交額約124億元，按日減少3億元，佔主板成交額11%。南下資金錄得淨流入9.2億元人民幣。



騰訊控股(00700)去年度及去年末季業績均遜市場預期，雖然今日股價先跌後回穩，惟見到北水還是先沽為敬，該股之港股通錄得淨流出6.39億元，為全日淨流出最多的個股。中國金茂(00817)、長和(00001)及香港交易所(00388)分別錄得淨流出約1.28億元、6,439萬元及5,256萬元。



萬洲國際(00288)繼續吸金，其港股通錄得淨流入約5.01億元，為全日淨流入最多的個股。此外，中國移動(00941)、新華保險(01336)、廣汽集團(02238)及吉利汽車(00175)分別錄得淨流入約1.98億元、1.14億元、1.1億元及3,895萬元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

