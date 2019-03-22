【深度解構】中國也現人口危機？樓市去年已見頂？

中國經濟前景又有新麻煩，就是勞動力已漸見下降趨勢。內地傳媒報道，2018年中國幾個城市及省份的出生率下跌，反映放棄「一孩政策」後，暫仍未成功刺激生育，同時亦預示中國人口老化將提速。



在2016年，為了化解人口老化問題，中國放寬了「一孩政策」，容許全部已婚夫婦能有兩名小孩。不過，政策敵不了生活成本上漲。



2018年，北京出生率降至每1,000人，僅8.24名嬰兒，相比2017年為9.06名；上海情況相若，每1,000人，僅7.2名嬰兒，相比2017年為8.1。其中，北京人口更連續兩年下跌，2018年再跌17萬人，令總人口降至2,154萬人，惟當中亦涉及非首都人口遷入的新政策。



除了發達城市，較落後的省份出生率亦不見得上升，例如遼寧的出生率降至每1,000人，僅6.39名嬰兒，相比2017年為6.49，主因是不少年輕人選擇往外省打工。



整體來說，中國去年共有1,523萬名嬰兒出生，相比2017年下跌200萬人，為連續兩年下跌。婚姻率也下降，去年新註冊夫妻降至佔總人口0.72%，相比2013年為0.99%，意味着未來嬰兒出生率很難大升。



有專家預期，中國人口將在2029年見頂，屆時約14億人，之後就「不能停止地」下跌；直至2050年左右，勞動人口將下降2,000萬人，同時有4億人將年屆60歲或以上，令中國潛在嚴重的退休金、醫療保障等難題。



【累埋樓市？】

論及人口危機，不禁讓人想起日本，而近年就有不少人將日本1990年代經濟爆破、1980年代美日貿易談判的經歷套用在中國，指出中國情況雷同。或許，樓市真的已見頂了。



●70%中國年輕人已有樓 透支需求？

早有調查顯示，中國每10名年輕人，就有7名已擁有自己的單位，遠超其他發達國。40%年輕人表示，買樓需要父母幫助。結果得出以下3大啟示：



●包括未來十年，中國買樓主力已基本解決了房屋問題，需求高峰恐已過去，甚至透支了需求

●大量買樓例子是要傾盡「全家財產」

●中國人口明顯朝向老化，出生人口偏低，未來住屋供求已被扭曲，恐拖累樓市



早在2017年，就有分析警告，以日本為例，在經濟迷失近30年前，各方面都與現時中國十分類似。回看日本20至64歲勞動人口比例在1980年代初期達到頂峰，樓價則於1990年代初見頂。至於中國，國家統計局數據顯示，在2010年勞動力人口見頂，如果根據日本經驗(勞動力人口見頂後8年左右樓價見頂)，2018年樓價大冧似乎並非無可能。



如今回看2017年的分析，無論是中港兩地，樓價暫時確實在2018年見頂後一度大跌。



【日本危機是怎樣？】

或許當中有不少人未太知道日本1990年代是怎樣，可簡單回顧一下。時光倒流1991年，日本樓市正式爆煲，當時日本流傳兩大「神話」，你認為與現今中國樓市相似嗎？



●神話一：堅信地價冇得跌！

眾所周知，日本人多地少，當時人們堅信土地永遠不足，從1985年底到1990年初，短短4年多，日本城市地價暴升了2倍。1990年，僅「東京」的地價就相當於「美國全國」的地價，但美國的面積是東京的1.5萬倍，可想而知泡沫有多大！



●神話二：堅信政府永遠撐樓價！

日本人當時有一種信念，就是認為「政府永遠會支持房地產」，日本只有一個東京，經濟又那麼好，吸引全球人口、世界中心，樓價怎會跌呢？可惜的是，當時人們正正忽略了人口老化問題！該問題困擾日本至今。



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