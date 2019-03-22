運動相機GoPro咸魚翻生　深圳同行融資2.34億

深圳全景相機初創企業Insta360表示，計劃2020年在內地上市。外媒援引Insta360首席執行官劉靖康稱，該公司已經完成最新一輪3,000萬美元(約2.34億港元)的融資，而上市募集的資金將會用於研發AI產品和海內外的商舖擴張，包括在美國、英國、德國和日本。



Insta360於2014年創立於深圳，此前已經獲得IDG資本、蘇寧控股、迅雷和啟明創投的投資。劉靖康對外媒提到，新一輪融資來自朗瑪峰資本、MG Holdings和華金資本，公司計劃在內地上市，但還未確定具體地點。



Insta360最大的競爭對手是美國運動相機公司GoPro，不過劉靖康稱，兩家公司可以有效地區分開來，競爭對手希望通過市場運作擴張用戶群，而Insta360的核心目標是降低創作內容的門檻。Insta360中期計劃進軍運動相機，公司認為這一市場相當於2008年的手機。



智能手機攝影功能逐漸加強，影像器材的市場份額不可避免地遭到壓縮。國際市場諮詢機構Futuresource報告稱，去件，全球運動相機市場預計按年下滑5%，360度全景相機的行業信心也有下滑，預計當年出貨量萎縮17%。



不過該機構亦提到，消費者對Insta360和GoPro的需求仍然強勁。GoPro已經於2014年在納斯達克上市，當年股價一度漲至87美元。不過，2015年起在銷量下滑、持續虧損、持續大裁員的壓力下，公司股價連續四年下跌，直至今年才重現上漲，年初以來累漲54%，周四美股收市報6.53美元，升1.4%。



Insta360稱，公司自2017年以來持續盈利，2016年至2018年間營收的年均複合增長率（CAGR）高達130%。



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