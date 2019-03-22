股東股權變動一覽



聯交所股權變動資料顯示，金風科技(02208)於3月19日獲施羅德增持291萬股，最新持股數目4,185萬股。



粵運交通(03399)於2月27日獲Pope Asset Management LLC增持10萬股，最新持股數目3,111萬股。



廣深鐵路(00525)於3月18日獲富達增持261萬股，最新持股數目約1.43億股。



瑞聲科技(02018)於3月20日被The Capital Group增持142萬股，最新持股數目約1.57億股。



華能國際電力(00902)於3月21日獲重陽集團增持2,700萬股，最新持股數目約5.65億股。



金利來集團(00533)於3月18日獲FMR增持50萬股，最新持股數目5,908萬股。



青島啤酒(00168)於3月18日獲BAILLIE GIFFORD & CO增持10萬股，最新持股數目5,898萬股。



廣澤國際發展(00989)於3月20日獲美成集團增持94萬股，最新持股數目約6.18億股。



金馬能源(06885)於3月21日獲林育慧增持10萬股，最新持股數目120萬股。



中國醫療網絡(00383)於3月18日獲聯合集團(00373)增持82萬股，最新持股數目約23.04億股。



創業集團(02221)於3月21日獲朱勇軍增持10萬股，最新持股數目8,225萬股。



勝捷企業(06090)於3月19日、20日獲韓成元增持65萬股，最新持股數目約4.82億股。



美亞娛樂資訊(00391)於3月21日獲李國興增持86萬股，最新持股數目約31.19億股。



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上海石油化工(00338)於3月19日被摩根大通減持2,151萬股，最新持股數目約1.98億股。



瑞聲科技(02018)於3月19日被摩根大通減持188萬股，最新持股數目約1.56億股。



郵儲銀行(01658)於3月19日被瑞銀集團減持1,742萬股，最新持股數目約11.73億股。



鐵建裝備(01786)於3月21日被GIC Private Ltd減持5萬股，最新持股數目3,190萬股。



中盈盛達融資擔保(01543)於3月21日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持17萬股，最新持股數目5,303萬股。



慕容控股(01575)於3月20日被RAYS Capital Partners Ltd減持6,826萬股，最新持股數目2,143萬股。



江西銀行(01916)於3月20日被Magnolia Wealth International Ltd減持48萬股，最新持股數目8,029萬股。



超威動力(00951)於3月18日被富達減持133萬股，最新持股數目8,758萬股。



TCL電子(01070)於3月19日被WESTERHOF ROBERT MAARTEN減持3萬股，最新持股數目36萬股。



中國環境資源(01130)於3月21日被李小武減持1,000萬股，最新持股數目約1.76億股。



旭輝控股(00884)於3月18日被陳東彪減持150萬股，最新持股數目2,964萬股。



中國燃氣(00384)於3月19日及20日被黃倩如合共減持48萬股，最新持股數目172萬股。

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