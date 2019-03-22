電動車業務累全年虧損　恒大健康：看好長遠發展

恒大健康2018年業績由盈轉虧，主要受電動車業務虧損17.26億元人民幣所拖導致。公司副董事長兼執行董事彭建軍指，有關業務未有具體盈利時間表，一切要視乎業務發展而定。



他指，過去在電動汽中車投入超過200億元，日後仍會在研發、製造上投入，現時已完成整個產業鏈布局，料今年6月可正式投產。中國作為全球汽車最大消費國，加上對環境保護的注重，日後會逐步淘汰燃油汽車，認為電動車市場規模龐大，長遠看好業務發展。



事實上，該公司的健康業務利潤按年下年近1%至2.98億元。公司董事長兼執行董事時守明指，相關業務經數次調整，「說成功不成功，說失敗又不失敗」，但認為現已找到發展方向。隨中國人口老化問題越趨嚴重，對健康、養老等需求日益強烈，市場規模上「萬億元」，公司目前已布局12個項目，未來3年計劃落實至少50個項目，料2021年能陸續開業。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm