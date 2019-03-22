你想Dream Home：「月光族」點變出一層樓？

旅遊與置業如果要二選一，你會點揀呢？今期《你想Dream Home》主角Mo曾經是「月光族」，在老公的「循循善誘」下開始學懂儲錢的重要。她指出，原先儲錢只是為了實現到冰島旅遊的夢想，但最終放棄旅行，卻迎來機會難逢的上車機會。



自中一起，Mo已夢想到冰島旅遊，甚至去學習冰島語。她笑言，今時今日去冰島並非難事，但20年前卻是天方夜譚。回首往事，她慶幸當年「無做咁傻嘅決定」，亦感激老公一意孤行要買樓。



她19歲便認識現在的丈夫，坦言拍拖時十分「大使」，當時老公為了互相鼓勵儲錢，在拍拖3個月時提議開聯名戶口，結果4年後已夠首期置業。



Mo說，老公思想成熟，當年為了儲錢，曾連續數個月沒有放假，為的是賺取比正常多1.5倍的月薪。不過卻犧牲了兩人相處時間，她每天只能趕在老公返通宵更前「見兩個鐘，食個飯就走」，二十餘歲的她，亦曾為此事在巴士上垂淚。經歷相思之苦後，老公忽然求婚，說想和她擁有一個家。



翌年時機來了，政府宣布於2007年重售居屋，以市價七折發售。其實，私樓樓價更便宜，奈何只可承做最多七成按揭，首期有限下，新居屋是唯一的選擇。當年綠表及白表的比例是四比一，他們以白表資格申請屯門居屋，原本只想碰運氣，結果成功中籤。



兩人曾經因為是否置業而爭吵，年僅23歲的Mo覺得當年經濟差，擔心日後萬一失業會斷供，但與她同齡的老公卻認為「有地方落腳」更加重要，所以無視通街都是銀主盤，勇於在「買樓係自掘墳墓」的氛圍下堅決入市。



輪到他們揀樓時，三房大單位已全部沽清，只餘下向山的兩房戶，他們不介意望墳景，鎖定售價僅90萬元的新居屋單位，首期僅9萬元。回望過去，她笑言當年「仲有豬頭骨執，依家連湯渣都冇」。兩人共同儲起的10萬元終於「用得着」，但一下子「清袋」。



2008年入伙，當時月供約6,000元，兩公婆靠月入2萬餘元合力供樓。從事設計的她於雷曼兄弟破產、爆發金融海嘯後隨即「被裁」，試過兩個月「手停口停」，供樓重擔只能落在老公身上。現時物業已快將供斷，而的每月供款亦不需1萬元，負擔算是十分輕省。



雖然冰島遊的夢想至今仍未實現，但卻提前達成開舖的願望，4年以來累積投資額逾30萬元。

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