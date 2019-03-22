1周10大驚奇：股市恐快將「突然死亡」？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，惟3月15日轉軚警告跌浪開始，結果港股本周先高後低，累升101點，全月暫漲480點。異象是否準繩？下周就有分曉，因目前似去年2月突然冧市前夕，冀能為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象：似去年1月？股市恐「突然死亡」】

回看美股在2018年1月26日創下當時新高後，全球市場情緒亦達至頂峰(註：港股亦在當日創下收市新高)，幾乎沒有人預計會突然大跌，惟當年2月初就實現了，目前正正有類似警號再次浮現。



跟蹤全球主要股匯波動風險的美銀美林斜率指標顯示，本周已跌至2018年1月26日股市見頂以來的低位。在那次股市見頂後，隨之而來的市場大幅動盪曾將俗稱「恐慌指數」的VIX指數一下子推至極高水平，後來市場稱之為「波動率末日」(Volmageddon)，作為日後案例。(本文附圖一)



所謂「美銀美林斜率指標」，為2010年推出，是將上述VIX指數優化，冀透過新的指標來衡量更真實的市場情緒。它包括市場整體風險、對沖需求，以及投資者接受風險的程度，內裏含有23個指標，例如全球信貸、股市走勢、利率、外匯、商品表現等。數值愈低，反映市場愈自滿，反之亦然，以「0」為中性水平。



【2、異象：似去年1月？高盛警告中國投資者要謹慎】

上述斜率指標出現噩耗不是單一警告！高盛本周發表了一​​個旨在針對亞洲熊市風險的新指標，顯示亞洲投資者應該謹慎了，尤其是中國。



該行指出，該指標目前處於0.67，高於0.4的警戒線水平，暗示亞洲股市處於「中高風險」，尤其對中國而言，儘管最近反彈只將估值推高至合理水平，並未偏貴，但需要更強勁的經濟增長，才能進一步推升市場。



高盛這個亞洲熊市風險指標，是作為其美國版本的補充，旨在幫助投資者避免大概每兩年發生一次的「痛苦低迷期」。回看該指標有助避免過去30年MSCI亞太(日本除外)指數熊市中的80%損失，惟誤報率亦有43%。



該行指，雖然還沒有找到一個萬無一失的指標，但這個熊市指標是一個能與其他指標結合使用的有用工具。



【3、去年回報41%大鱷：是時候開淡倉 沽空全球股票】

事實上，本周也不乏「星級」警告。去年投資回報高達41%，成為業績最好「大鱷」之一的對沖基金Crescat Capital本周透露，已「買入黃金、沽空全球股票」，因下次大冧市時候近了！



該基金指出，目前是時候開淡倉，因美國經濟數據正惡化，在整個債券孳息率曲線上，近45%是倒掛的。對上兩次出現如此扭曲的情況是2000年及2007年，資產泡沫在此後不久都開始崩潰。(本文附圖二)



另外，美國政府預算和貿易「雙赤」與經濟增長比例正與標指走勢背馳，這預示股市和商業周期在減稅效應後可能見頂。該基金又發現，一向追蹤研究的一批宏觀指標顯示，美國首季經濟增長將會惡化，預計未來幾季將出現經濟衰退，早於目前市場共識2020或2021年。



Crescat當前的策略是將3/4倉位買入以人民幣計價的黃金、沽空全球股票。沽空目標主要是MSCI全球指數、個股，以及交易所買賣基金(ETF)。



【4、大摩奇準分析員：小心冧市 8大原因今次大鑊】

「大鱷」出名狡猾，可信度低？近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周也警告，目前市場一致共識是美國企業盈利增長5.1%，太樂觀了！實情是恐全年盈利衰退，投資者要提防股市短期內大調整。



，回看美國企業上次經歷連續性盈利衰退是2015年第2季至2016年第2季，合共5季，當時標指亦跟隨調整，惟之後再創新高。有了這美好經驗，使目前投資者未懼怕企業盈利衰退。惟Wilson警告今次不同，並列舉了以下8大原因：



●中國因素

在2015至2016年，中國政府大力刺激經濟，惟目前力度明顯低於當年，同時受制於信貸條件不能太寬鬆。



●聯儲局已緊縮了一段時間

聯儲局今次加息周期始於2015年12月，目前利率已不是當年零息時代了。



●美國經濟擴張期更近尾聲

在2016年，美國經濟增長未如近期般強勁，意味着目前經濟增長動力已到極限。



●勞動市場更緊縮

目前美國失業率已跌至數十年最低，企業為了挽留員工，加薪壓力遠高於2016年，會影響盈利表現。



●去年基數高

2017年美國企業盈利及銷售額普遍上揚，2018年又受惠於減稅等刺激，令盈利基數甚高，只會使未來業績倒退機會增大，尤其2019及2020年經濟增長勢不及去年。



●存貨高企

由於美國經濟增長加快，再加上與中國打貿易戰，令企業去年積極存貨，意味未來生產需求會減少，與2016年形成鮮明對比。



●資本開支周期已尾聲

受惠減稅政策，企業過去數年資本開支上升，擴闊了盈利基礎，惟隨着經濟開始放緩，支出只會收縮，拖累盈利前景。



●投資價值已降低

股市估值已拋離2016年水平，投資價值明顯減少。



【5、估中08年危機專家：下次冧市跌兩成】

除了大鱷及大行，本周亦有估中上次危機的專家發言。在華爾街打滾逾半世紀、2008年準確預測美國房地產泡沫破滅、去年9月底警告全球股市要大調整，結果言中的傳奇經濟學家Gary Shilling本周警告，企業盈利下跌周期有2/3機會在今年開始，並有很多衰退指標響起警號，料下次冧市跌幅達兩成。其言論與大摩類近。



他稱，由於美國總統特朗普對歐洲及中國發起貿易戰，將令歐洲及中國經濟增長變差，繼而影響聯儲局加息步伐。他說：「當局是想在下次衰退來臨前提高利率，以便有足夠救市彈藥，目前聯邦基金利率2.25至2.5厘顯然不足夠。」



由於聯儲局已放慢了放水步伐，故他預計，由信貸緊縮而導致的經濟衰退或延遲至2020年才出現，目前暫未見資產泡沫有即時爆破的風險，惟股市亦難以大升，料下次熊市的下跌幅度達21%左右，若以上周五(3月15日)美股收市水平計，有18%左右下跌空間。(即標指或跌至2,000點水平)



Shilling在1960年代成名，當時為美林首席經濟師，過去多次準確預測經濟轉向。



【6、大戶調查：留意基金經理現金水平降至4.6%】

大鱷、大行、專家只是吹水？不妨看看實際數據。美銀美林本周發表最新基金經理調查顯示，中國經濟放緩而取代貿易戰，成為他們最擔心的風險，是近兩年首次，佔比約1/3。該調查訪問了186名基金經理。



調查又顯示，儘管2019年以來股市勁升，惟基金經理對股票配置比例反而按月下跌3個百分點，增持股票的比例降至淨3%，為2016年9月以來最低。相反，沽空歐洲股票成為最擁擠交易。



最值得留意的是，基金持有現金佔投資組合比例由2月4.8%，降至4.6%。專門研究「逆向思維」、在2018年1月30日發出美股見頂「沽售信號」的美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett指出，投資者想洞悉冧市時機，宜緊密觀察以下3點：



●如果股票資金在4周流入逾500億美元，反映市場「極牛」，就是獲利時機。

(註：上周大幅吸資142億美元，若之後3周流入資金差不多，就符合逾500億美元指標)



●如果該行基金經理調查顯示，現金比例低於4.5%，以及股票配置由6%飆至逾30%。

(註：3月報告顯示基金經埋持有現金比例為4.6%，股票配置3%)



●如果商品期貨交易委員會(CFTC)顯示，對沖基金持有風險資產的長倉多於平常時間0.5標準差。

(註：最近報告指，「大鱷」開始投降，為股市淡倉平倉)



簡而言之，股市調整時間已近了...



【7、美最頂尖商業領袖正「為衰退做準備」】

除了大戶，最頂尖企業也不樂觀！研究機構Gartner本周發表報告指出，美國最頂尖商業領袖正「為衰退做準備」，很多已開始大削成本，為即將迎來的下跌周期未兩綢繆。



該調查是在企業公布去年第4季業績後進行，並分析一眾企業在派發成績表後，在分析員會議上所表達的信息。結果發現全球很多最大型企業已將「衰退」作為決策的考慮，有明顯比例的龍頭企業更採取了衰退立場，要控制資本投入。



至於經濟環境較全球理想的美國，雖然不少管理層對經濟展望仍「廣泛正面」，但更多的管理層正討論「下跌的可能性」、甚至「衰退」，並已宣布減省成本的有效措施。他們最大的擔憂是華盛頓政局混亂及中國經濟顯著放緩。



事實上，美國上月非農就業職位恰巧地降至僅2萬個，本周瑞銀、聯邦快遞、三星等大企業都紛紛響警。



【8、波音「出事」怎影響中美貿談？】

論及經濟前景，當然涉及中美貿易談判，本周特朗普又突然爆響口，表示短期內不會取消對華關稅；另有傳聞指，中國未必讓步得太多。其實，一場波音737 Max 8客機空難，可能已對中美貿易戰起了微妙變化。



美國《華盛頓郵報》前記者、著名零售和消費品專欄作家Brooke Sutherland撰文指出，波音的挫折或令中國政治盤算出現改變。回看中國是在埃塞俄比亞空難後，第一個國家表示要禁飛MAX 8客機，近日更傳出要將該些訂單剔出中美貿易談判協議。



或許，中國在空難事件中看到缺口！他指出，中國早已有意在2021年，推出由中國大型民航飛機國企Comac研製的C919，這架飛機可以載客168名，類似MAX 8飛機，全球共有800多個訂單。美中不足是，外界對這架飛機的主要擔憂是中國的安全記錄不如西方同業。不過，波音空難事件正正令中國知道，在航空界要取得領導地位不是空想。



在中美貿易談判中，中國計劃包括納入飛機採購，以縮小對美國的貿易差距，因飛機涉及的銀碼較其他東西大，例如MAX的定價在給予折扣前是超過1億美元，而中國整體對美國的貿易順差超過3,000億美元。早前有指中國承諾在2024年將順差減到零，意味採購飛機是不可缺少的。不少專家早已質疑消滅順差的可行性，因美國嚴重依賴由中國進口貨品，若不包括飛機，就更不可能。



值得留意的是，一旦Comac開始交付新的C919飛機，中國最終將減少對波音和空中巴士的依賴，而時間就在2024年前。再者，有分析指，中國目前對飛機訂單的需求追不上中產數目擴張，可能反映中國航空公司也支持C919的願望。



【9、南韓出口未見好轉 歐洲陷衰退危機】

事實上，除了中美貿易談判依然有暗湧，被視為「全球進口」指標及經濟「晴雨表」的南韓出口仍未有起色，情況甚是悲觀。



本周有報道指，據初步資料顯示，3月1日至20日期間，該國出口按年再跌4.9%，計及過去3個月的頹勢，即極大機會連挫4個月，主要受中東、日本、中國等地需求大幅萎縮影響。當中，反映着全球經濟增長動力及科技命脈的芯片出口按年大跌25%，為2009年3月以來最大按月跌幅。由於美國和中國分別是南韓首兩大主要出口國，可想而知經濟放緩程度超想像，亦能解釋為何聯儲局速速「變鴿」。



另外，歐元區最大經濟體德國本周公布，3月製造業PMI初值竟跌至44.7，大幅差過預期48，並顯著低於2月的47.6，為連續3個月萎縮，創下79個月低位，反映經濟增長極有可能陷入收縮。第2大經濟體法國3月製造業PMI初值亦挫至49.8，跌穿50盛衰分界線，差過市場預期，同時低於2月的51.5。



由於德法不濟，拖累歐元區製造業PMI跌破50盛衰分界線，IHS Markit首席商業經濟學家威廉森表示，製造業顯然是目前主要薄弱環節，製造業衰退正在形成勢頭，並將在第2季對經濟造成更大拖累，目前預期歐元區首季經濟增長僅0.2%。



【10、月入分分鐘多過正職！兼職「讚人」成為賺大錢商機】

最後分享一下「網絡欺凌」，或許大家也經歷過，曾經將某些事情或個人評論放上社交媒體，反應竟與自己預期有很大落差，甚至無奈地要短時間內刪除，壓力反而有增無減。正因如此，反而形成了嶄新的巨大商機，就是「買讚」！目前內地人利用閒餘時間「讚人」的月入隨時多於正職...



●一切由大學開始

內地最近流行一個「群組」，名叫「誇誇群」。顧名思義，就是無論發生甚麼事，「只能誇人」，不能說負面的話。換言之，只要肯講，就總會聽到「誇讚」的話。



舉例來說，「最近壓力好大，求誇！」只要訊息一出，就會隨即有大量「正能量」回覆，例如：「壓力愈大，說明你的能力要爆炸！」「壓力就是前進的動力，說明你志存高遠，成功就在眼前！」



又例如，「搭錯車，雨傘又不見了。求誇！」回應可能是：「人居然還在，太棒了！」「又可以買新雨傘了！」



「誇誇群」尤其在內地大學甚為流行，成為新潮流。據不完全統計，內地十餘所大學都有相關微信群組，例如上海大學、武漢大學、山東大學等，每個群組動輒數百人、甚至達1,000人上限。



●商機來了...

正因有了「誇誇群」，商家就看到商機，開始提供收費的「誇人服務」，僅需35至40元人民幣，就「誇足」一小時。據了解，有人一個月就銷售了百餘次，即月入最少3,500至4,000元人民幣！亦有收費是以分鐘計，例如3分鐘收費15元人民幣、5分鐘25元人民幣。其服務範疇廣泛，可因應客人需求「狂讚」，例如客人可額外提供情人資料、喜好及厭惡項目等，之後就建立群組完成服務，以手機支付「埋單」，十分方便。



此服務最大的好處是可以「兼職」做，更可成為與朋友聚會時的聯宜活動，既能賺錢，又能一起「搞笑」，而且彈性很大，群組可大可小，可隨時賺錢，甚至高於正職收入。



事實上，隨着「網絡欺凌」日益猖獗，難怪衍生了這樣的商機。有網友就直言：「現在網上有太多負能量，不管做甚麼都有人攻擊你，所以要建立『誇誇群』。」

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