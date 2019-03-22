去年純利大跌　瑞聲：預期今年下半年業績可改善

瑞聲科技(02018)去年純利大跌近29%至37.95億元人民幣(下同)，董事總經理莫祖權稱，全球智能手機出貨量有望於下半年回復增長，加上5G手機及可折疊式手機推出，未來手機規格升級需要貼近應用，對聲學及光學原件等要求將更高，預期今年下半年業績將較上半年明顯改善。



投資者關係主管龔思偉補充，今年將加速超線性結構產品(SLS)滲透度，預計年內SLS將可覆蓋所有Android主流品牌旗艦機，並加速拓展至中端手機市場，料可帶動公司收入增長及改善毛利率。



此外，光學業務亦已滲透至所有主要中國客戶，Android客戶應用觸控馬達也有上升空間，有信心今明兩年來自Android客戶收入上升。



去年公司整體毛利率按年跌4.1個百分點至37.2%，低於公司目標的40%。龔思偉回應說，新產品毛利率目標仍力爭在40%，惟傳統產品在無額外投資支出底下，毛利率或低於40%，以維持與客戶的關係。



瑞聲今年資本開支為20億元，僅佔去年同期的一半。莫祖權說，每年資本開支預算都會按照業務進程而定，由於公司現時在SLS技術發展已穩定，故今年將有六成資本開支用於光學業務。又指不會胡亂投資新設備及高風險項目去搏取高增長。



他又指，自2009年開始公司每年派息比率維持在40%，在科技公司中屬相當不錯水平。此外，未來亦會根據現金市場情況適時考慮進行回購。



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