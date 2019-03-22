一周專家樓評：樓市暗藏隱憂？幾時先會降溫？

美國唔加息，意味香港低息環境持續，無疑係無殼蝸牛嘅喜訊，但係呢期樓價回升速度咁急，而家仲係咪入市置業嘅時機？後市真係冇隱憂？新居屋即將出籠，會唔會令樓市降溫？等抽新居屋有無著數？新盤二按嘅壓力測試有乜要求？



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結啦！





─ ─ ─ ─ ─

【李志成】：新居屋出籠 樓市短期料降溫

睇片→ https://bit.ly/2TS9Hp5



近期利好樓市因素多，其中美國不加息，意味香港樓市低息年代持續。另外，發展商推新盤節奏加快，多個市區新盤都以低入場門檻出擊吸客，市場反應熱烈，銷售成績理想。



另一邊廂，新居屋有機會在5月份出台，6個屋苑總共提供超過4,800個單位，預計以五九折推售，最平賣156萬港元，價錢吸引，預計吸納中細價樓買家申請，相信不少人更會等待抽籤結果出爐才再做入市嘅決定，所以預期新居屋推出將會進一步鎖緊市場部份二手購買力，特別是細價樓市場。



事實上，在中美貿易戰現曙光、聯儲局預計停加息以及財政預算案未有加辣等利好因素支持下，準買家入市信心增加，購買力湧現，樓市小陽春提早在首季出現，二手成交錄得價量齊升，市場普遍預期樓價仍有上升空間。



不過，筆者認為，年內一手新盤密密出擊，尤其供應不少銀碼較細的上車盤，加上靈活的付款安排具優勢，勢必攤薄二手客源；再者，新居屋供應多，而且不少位置佳，對上車客有吸引力，或多或少與細價私樓客源重疊。



筆者預期二手成交量有機會短期受壓，近期業主心雄的取態難免短期降溫。未符合居屋申請資格的準買家不妨多出動睇樓，採取「人棄我取」策略，說不定隨時可於二手市場「執到寶」。



香港置業行政總裁 李志成





─ ─ ─ ─ ─

【陳坤興】：不明朗因素未除 樓市仍有隱憂

睇片→ https://bit.ly/2YiFs98



近月樓市氣氛明顯好轉，隨着多個新盤陸續登場，近日新盤銷售顯著增加，保守估計相信3月一手新盤成交量可望重上1,500至2,000宗。



二手交投亦明顯增加，截止本月14日為止，二手註冊量已達至1,500宗，預期本月整體二手交投將突破3,000宗，料創7個月最旺。



不過，近日股市氣氛又轉為反覆，中美貿易談判仍未達成協議，英國脫歐過程再添變數，令股市成為牛熊角力，恒指在28,000至29,000點的區間上上落落。



買家入市的心態自然受股市氣氛影響，股市上升氣氛轉好，買家自然加快入市決定。相反股市下跌，買家情緒變得悲觀，入市的決定亦或許有所改變，出價變得審慎甚或暫緩入市。看來現時樓市缺乏指標性方向，因此股市氣氛、以至貿易戰情況影響着樓市走向。



Q房網香港董事總經理 陳坤興





─ ─ ─ ─ ─

【張翹楚】：寧買當頭起有So嗎？

睇片→ https://bit.ly/2FsP8a3



香港樓價與成交量開始回暖，連差估署的1月份私宅指數也微升0.08%，開始又有朋友問甚麼時候可以入市？在香港買樓，很多人的心態都是「寧買當頭起，莫買當頭跌」。



然而，以往很多人能從住宅買賣賺錢的，都不是一種投資抉擇的成果，而是因為各種家庭理由，如結婚、生小孩等，而被逼入市，被逼賺錢。



買甚麼地區也是一樣，若然一開始買、賣物業就不是從投資因素出發，即使能賺錢也是運氣使然。當用同樣的運氣，去買第二個單位，想賺錢的話，就等同玩角子老虎機，贏了一鋪，不取彩金，再博連贏。



如果是轉戰海外樓，就如在一個賭場贏了錢，希望跑到另一個場，繼續贏錢一樣，而連贏的機會率有多高，大家都心裡有數。



其實投資物業的正確觀念，應該要分析多個因素，例如物業回報率與其它不同風險投資回報率的比較、按揭成本。而回報率與按揭成本又與銀行利率跟投資風險息息相關。



另外，土地供應與房屋供應的時間表、以及需求的來源，如本地買家和海外買家的比例、買家選址的心態等，而投資海外物業更要注意匯率風險。任何投資涉及高槓桿比率，就如物業投資，買物業一定不能用私人情感作決定。



泓亮咨詢及評估董事總經理 張翹楚





─ ─ ─ ─ ─

【汪敦敬】：從抽新居屋看沉沒成本

睇片→ https://bit.ly/2WhHJzS



正如筆者去年年底所說，居屋與上車盤是樓價最早反彈回升的板塊。當時筆者已說明反彈的幅度將會很大。



筆者想提供一個置業策略予想買居屋的草根人士，如果草根人士想買樓但又不是必須要買的話，當然可以參加未來的新居屋大抽獎，但終歸都要置業的話，由現時至買到樓的一刻，樓價上升的幅度便是不買樓所輸的機會成本(Opportunity Cost)，正確來說是一個沉沒成本(Sunk Cost)。



如果是一定要買到樓的居屋申請者，就要明白上一次居屋的命中率只是61份之一，假使命中率高一半仍是奇低。中籤率如此低，筆者不建議也不同意這是一個明智的置業策略。



筆者只可以說，若已物色單位半年時間仍未找到，去抽新居屋總算勝過什麼也沒有，但一定不是一個正確的上車策略。因為樓市剛剛才過完龍市二期，即樓價的調整階段，未來應該要面對樓價上升。



在未來半年樓價上升的機會不少的情形之下，筆者認為可以量力而為積極入市是草根人士最明智的選擇，抽新居屋應該只可以當後備方案。



祥益地產總裁 汪敦敬





─ ─ ─ ─ ─

【黃詠欣】：新盤二按的壓力測試要求

睇片→ https://bit.ly/2OgG8ay



選用發展商二按一般做法是申請人會先向銀行申請一按，銀行在計算壓力測試時會將二按部份的供款都計算在內。要注意銀行二按壓測會以優惠期過後的息率再加3厘，以及供款年期會根據發展商所提供的年期作計算。



假設某新盤樓價626萬港元，發展商二按息率為首24個月P(最優惠利率)減2.85%，其後為P，供款年期最長為25年。當銀行計算壓測時，一按成數60%即貸款額$375.6萬元，息率以5.375%(即2.375%+3%)及供款年期為30年計算，即入息約為3.51萬元。



至於二按成數20%即貸款額$125.2萬元，息率以8.125%(即5.125%+3%)及供款期為25年計算，即入息約為1.63萬元，一二按總入息約為5.14萬元。如上述例子只慣常用銀行息率及供款年期去計算壓測，入息要求則約為4.68萬元，屆時就會大失預算。



另外要注意若果發展商二按高於2成，供款佔入息比例及壓力測試都要符合金管局要求，計算後供款佔入息比例分別為45%及55%以內。



當成功批核後，銀行會出信給申請人再到發展商申請二按，要留意最近有個別發展商要求申請人，選用發展商二按要於遞交申請前兩個月預先知會發展商。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm