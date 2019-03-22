新地錦田地盤獲批發展　涉3891伙

據城規會資料，新鴻基地產(00016)元朗錦田長春新村地盤獲批興建作分層住宅、商店及服務行業、食肆、學校和公共車輛總站或車站用途，並略為放寬地積比率及建築物高度限制。該項目佔地約167.99萬方呎，將以地積比率1.2倍發展，擬建28幢11至17層高分層住宅，涉樓面約193.58萬方呎，提供3,891伙，另設約7.86萬方呎商業樓面。



至於同珍集團葵涌昌榮路1至7號綜合發展亦成功獲該會批准。該發展提出放寬高限以興建4幢40層高分層住宅，合共有1,336個單位，涉及樓面約78.64萬方呎。同時，亦設1幢14層高商業樓宇，作寫字樓及零售用途。



另復星國際(00656)或有關人士的西貢清水灣電視城舊址同樣獲該會批准發展，其住宅部分可建37幢分層物業，樓面約106.5萬方呎，提供749伙。餘下兩部分為酒店及住宿機構用途。



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