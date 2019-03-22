新盤UPDATES：朗城滙下周二開賣　凱滙2期削優惠

樓市前景變明朗，除了成交量增加，多個新盤亦部署推售，個別已推出的樓盤更削減優惠。



●朗城滙下周二賣148伙 周一截票

華懋集團元朗朗城滙上載新銷售安排，落實於3月26日(下周二)發售148伙，並於周一截票。項目早前原價加推72伙，折實平均呎價15,876元。



●MONTEREY沽16號洋房 成交價逾5800萬

會德豐地產的將軍澳MONTEREY，透過招標成功售出16號海景獨立洋房，售價5,811.6萬元，呎價29,000元，該洋房實用面積為2,004方呎，連720方呎花園、707方呎天台及47方呎露台。該盤共有22間洋房，於1個月累售15間，平均呎價為29,062元，套現逾8億元。



●凱滙2期部分單位變相加價最多4%

信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期剛更新部分價單，除了削減印花稅津貼折扣優惠1%外，部分單位更加價約1至3%不等。其中5座47樓D室，價單售價由1,678.6萬元調升至1,711.6萬元，呎價由28,259元上調至28,815元，加幅近2%。



●瑧尚共錄逾3700票 超購11倍

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，周六(3月23日)盡推全數294伙開售，發展商已截止接受認購，共錄逾3,700張入票登記，超額認購逾11倍。項目首張價單推出80伙，折實售價由461.5萬至786.6萬元，折實平均呎價18,301元。因應市場需求，發展商連環提價加推，最新推出的114伙，折實平均呎價19,556元，較首張價單提價近7%，折實售價介乎480.5萬至863.1萬元。



●新盤市場連錄成交

長實集團(01113)馬鞍山星漣海售出2A座21樓C室，實用面積1,152方呎，四房套間隔，成交價1,800萬元，呎價15,625元。嘉里建設(00683)何文田皓畋今日連錄兩宗買賣，當中3座25樓A單位，面積865方呎，成交價3,161.46萬元售出，呎價36,549元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/