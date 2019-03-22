中國財險去年少賺21%　末期息27.2分

中國財險(02328)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內總保費收入3,887億元人民幣(下同)，按年增加10.9%，錄得股東應佔溢利154.85億元，按年減少21%；每股盈利0.696元，擬派末期息每股0.272元。



集團指出，去年增量保費保持市場第一，市場份額33%，保持基本穩定。非車險業務發展較快，實現總保費收入1,298億元，按年增長28.5%，佔公司總保費收入的33.4%，按年提升4.5個百分點。其中，農險和社保保費收入雙雙超過260億元。



盈利能力較好的家自車業務實現保費收入1,790億元，佔比69.7%，按年提升0.7個百分點。承保利潤53.04億元，綜合成本率98.5%，持續優於行業平均水平。

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