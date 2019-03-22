夜市UPDATES︰道指曾跌近3百點　港夜期失守28900

美股早段跌幅擴大，道指一度跌293點，低見25,669點，標指跌0.97%，報2,827點；納指現跌1.12%，報7,751點。



港股夜期失守28,900關，低見28,823點，低水290點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報28,836點，跌238點。



早前獲大行唱好的蘋果公司(Apple Inc.)將於下周一(25日)舉行發布會，外界預期該公司會推出串流媒體業務，並以此帶動服務收入增長；惟其股價高開後挫0.34%。另外，傳印尼鷹航取消49架波音737 MAX 8飛機訂單，波音公司股價早段挫逾2%。



周四(3月22日)首掛的牛仔褲品牌Levi's股價繼續向好，最新升逾2%。



歐洲最新經濟數據遠遜預期，歐元區3月製造業採購經理人指數(PMI)初值為47.6，創逾5年新低；其中德國3月製造業PMI初值44.7，跌至逾6年低位，連續第三個月處於榮枯線下。



英國富時100指數跌1.39%；德國DAX指數跌0.68%；法國CAC指數跌1.52%。



【21:33】歐洲增長前景惹疑慮，美股道指周四(21日)收市漲216點後，今日(22日)開市早段挫154點，至25,807點；納指跌41點，至7,797點；標指跌12點，至2,842點。



全球最大運動用品生產商Nike第3財季純利11億美元，按年扭虧為盈，相當於每股賺68美仙，收入升7%至96.1億美元，齊勝市場預期。惟最大的北美市場表現繼續強差人意，期內收入38.1億美元，遜市場預期。Nike股價早段挫3.27%至85.13美元。



奢侈珠寶品牌Tiffany第4季純利增逾兩倍至2.04億美元，或每股1.67美元，勝市場預期，但收入跌1%至13.2億美元，略低於預期，同店銷售亦跌1%，有別於市場預期升0.1%。Tiffany股價早段挫2.6%至97.45美元。

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