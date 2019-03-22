樓價UPDATES：環海·東岸持貨3年　賺不足一成

近月入伙的紅磡環海·東岸，現時盤源充裕，有部分業主持貨三年多沽出，賺幅不足一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●環海·東岸1A座中層A室一房戶，實用面積296方呎，以570萬元易手，實用呎價19,257元。原業主於2015年11月入市，當時作價532萬元，帳面現獲利38萬元，升值約7%。



●將軍澳天晉II第3A座中層A室，實用面積約551方呎，為兩房戶間隔，座向西北，外望享開揚公園景觀。有租客成功議價約4.5%，終以21,000元承租單位，實用呎租約38元。屋苑目約有18個租盤。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●樓市氣氛向好，用家入市意欲增。屯門澤豐花園4座中層E室，原則三房，現已改為兩房，享開揚景，實用面積約577方呎。原業主叫價約560萬元，放盤僅一星期，即以550萬元沽出，實用呎價約9,532元。買家有見上址裝修新淨，加上價錢合乎預算，睇樓兩次即決定入市。



●荃灣綠楊新邨E座低層8室，實用面積約582方呎，以三房間隔，向北望開揚山景，獲外區買家以728萬元購入，實用呎價約12,509元，。原業主於1999年10月以約240萬元入市，持貨多年轉售，帳面獲利約488萬元。



●屯門公屋田景邨一個低層12室，實用面積531方呎。有綠表買家鍾情單位樓價合理，加上內籠寬敞，便決定以268萬元於未補價第二市場購入作自用，實用呎價為5,047元。



●大埔寶湖花園A座中高層02室，實用面積561方呎，獲買家以811萬元購入，實用呎價14,456元。



●買家入市氣氛積極，沙田區內呎價較低水的屋苑盤源受追捧。沙田富豪花園帝皇閣高層H室三房戶，實用面積560方呎，座向西北望河景，以730萬元易手，實用呎價13,036元。原業主早於1997年以313.8萬元入市，單位現升值1.3倍。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/