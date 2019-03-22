財經評論：難加息火上添油　港樓癲束手無策

剛公布的美國聯儲局議息結果，預期今年內不加息，並會提早暫停縮表收水，而利率期貨更顯示，12月美國減息機會達三成。顯然，美國加息周期快將完結，變相為高企難下的香港樓市火上添油，港府拓土一籌莫展，高樓價將繼續蠶食香港經濟的競爭力。無奈市民奮鬥半生，就連基本的安居樂業也路遙遙，哪有鬥志搞甚麼區域百年大計？



據最新的二手樓價數字顯示，香港樓價連升六周，按周升幅創近五個月最大，樓市小陽春演變成新一輪升浪。本以為香港經濟增長放慢，外圍諸多重大不明朗因素下挑戰重重，樓價反彈動力有限。可財政預算案預期未來一年私樓的潛在供應量將按年大減一萬伙，至僅一萬五千五百伙，加上利率難升，準買家按捺不住蜂擁入市，樓價焉能不升？



樓價與經濟表現和市民收入差距愈走愈遠，貧愈貧、富愈富，對社會民生和經濟發展皆非好事。一旦外圍風向逆轉，被低息環境及供應短缺問題長期扭曲的樓市終須修正，屆時對個人、家庭以至香港經濟的潛在衝擊難以估量。



土地諮詢曲終人散，可如何實踐，港府束手無策。局部收回粉嶺高球場一幅長而狹窄的邊陲土地建樓，根本不切實際，充其量是敷衍民意。「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」。一個無法安居樂業的城市，一個車位面積亦成居所的城市，縱然政府庫房滿瀉，於民何益？



近日政府放風，指在購買力湧現，但短期難以新增太多土地供應之下，惟有增加政府角色。這意味可能會從需求方面入手，如「加辣」甚至在樓按方面設立更高的門檻。美其名是避免市民「飛蛾撲火」，可實際上十年光景，辣招治標不治本已是路人皆見。爛「招」如是，說明港府在房屋問題上黔驢技窮，港人只能自求多福！

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