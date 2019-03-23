東方日報B1：29財團爭日出康城地皮　旺絕區內

二手樓價指數連升6個星期，按周漲0.75%，升幅創逾9個月最癲。樓價重拾升勢，地產商亦展示進擊的投地取態，港鐵公司(00066)將軍澳日出康城第十一期住宅發展周五(3月22日)收到29份意向書，是同區歷來反應最熱烈的期數。



市場人士指出，住宅樓市全面回升，不少投資者及地產代理，都預期今年內樓價會重返高峰。同時，政府調高長遠公營房屋比例，令每年私宅供應目標減至1.35萬伙，未來樓市可看高一線，發展商遂更積極搶購地皮，以增加土地儲備。



然而，提供住宅單位不多於1,850個的日出康城第十一期項目，發展商踴躍遞交意向書，數量打破同區第七期商住發展於2015年創出的28份紀錄。是次多家大型發展商均有申請「入場券」，包括已在區內插旗的新鴻基地產(00016)、會德豐地產及南豐集團，而新世界發展(00017)也有參與。



項目也吸引一眾中小型發展商遞交意向書，如英皇國際(00163)及帝國集團等，同時中信泰富及中國海外發展(00688)等中資財團都有提交意向。



英皇國際助理物業經理張思薇稱，該發展地皮前方有遮擋，預計可提供的海景單位數目不多，集團會考慮合資入標。而項目坐落的基座商場，預計會先在明年完成，未來配套更成熟及便利。



近期樓市走勢強勁，測量師對是次截交意向大收旺場，不感意外。普縉企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為鐵路項目「無得輸」，第十一期位於整個日出康城的中間位置，可專注打造中小型單位，發展上沒有包袱。



綜合市場估算，連同補地價該地估值最高約76.5億元。



另方面，政府住宅土地供應暫仍側重啟德發展區，周五截標的第4B區1號地盤收到6份標書，但涉及發展商至少有10家。該批財團相信同時亦有參與上述將軍澳鐵路項目。



投標地產商當中，也有不少已在舊跑道區投得發展地盤，包括擁有第4C區3號地皮的新地，至於會德豐地產，夥拍新世界、恒基地產(00012)及中國海外入標。嘉華國際(00173)則與信和置業(00083)合資競投。



部分發展商獨資競逐，建灝地產行政經理林綺華表示，地皮雖面向觀塘避風塘的後排方向，但景觀也不錯，若中標會興建面積較大的單位。



樓市回勇也是增強發展商買地信心的原因之一，反映主要屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報174.76點，6周升勢期間累漲約2.83%，但與去年8月的高位188.64點相比，仍相差約7.4%。



四區樓價指數按周同時上揚，以新界西漲幅最顯著，升幅達1.82%至161.86點。新界東同期亦增0.74%至186.82點。九龍及港島期內分別錄0.68%及0.13%升幅。連同大型屋苑、中小型及大型單位，八大樓價指數齊升，在4周內出現兩次。該行預期樓價升勢延續至年中，目標可重返去年高峰。

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