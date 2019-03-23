歐股三大指數向下　Nokia收挫5%

歐股跟隨外國股市向下，英國富時100指數報7,207點，跌2.01%；德國DAX指數報11,364點，跌1.61%；法國CAC指數報5,269點，跌108點或2.03%。



歐洲最新經濟數據遠遜預期，歐元區3月製造業採購經理人指數(PMI)初值為47.6，創逾5年新低；其中德國3月製造業PMI初值44.7，跌至逾6年低位，連續第三個月處於榮枯線下。



德意志銀行預計今年集團收入將較2018年小幅上升，因關鍵性的公司和投資銀行部門的收入料小幅增長。該行最近與德國商業銀行商討合併，兩者分別約2%。



Nokia警告稱，三年前以156億歐元收購的法國公司Alcatel-Lucent可能存在「合規問題」。Nokia收挫5%。

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