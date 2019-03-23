華爾街淡友「轉軚」：減一次息標指見3000點

外國媒體報道，向來是華爾街淡友的富國銀行Chris Harvey轉投好友陣營，稱根據利率水平，標指數的合理點位約為2,900點。



他目前對標指設置的年終目標點位是2,665，在受追踪的策略師中排名倒數第二低。



不過他表示，最近美聯儲行動透露出一個關鍵信息，即市場又一次處於較長時間的低利率環境中- 而且將是全球性的，「我們正在確定適當的風險溢價水平，25個基點的降息幅度將使股指目標位超過3,000點。」



然而，不是所有人對會因美聯儲調整加息步伐而變得樂觀。Cantor Fitzgerald的Peter Cecchini表示，股市忽視了全球經濟放緩的事實，這是錯誤的。德國和日本令人失望的製造業數據就是最新的證明，而債券市場已經註意到了黯淡的經濟前景。

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