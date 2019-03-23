公居屋旺爆：田景邨318萬易手　裕明苑放盤10日即沽

近期公屋及居屋成交旺，祥益地產分行經理黃文樂表示，屯門田景邨新近錄得一宗區內綠表買家入市個案。成交單位為田翠樓高層10室，實用面積566方呎，未補地價第二市場成交價318萬元，實用面積平均呎價5,618元，屬市價範圍。



●裕明苑自由市場價售698萬

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳裕明苑B座一個中層03室，實用面積606方呎，3房間隔。單位放盤10日，已補地價自由市場開價720萬元，最終議價至698萬元成交，實用呎價11,518元。



據了解，原業主於1993年5月購入單位，當時未補地價的成交價約103.1萬元，持貨近26年至今沽售，料獲利甚豐。



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