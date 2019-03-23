Pinterest虧損逐年收窄　料最快下月在美上市

外媒報道，圖片分享平台Pinterest已向美國證監會(SEC)提交上市文件，料最快於下月上市，集資約15億美元；而市場消息指，該公司的估值逾120億美元(約936億港元)。



據該公司的上市文件，Pinterest雖然與大部分獨角獸企業一樣，仍然處於虧損之中，但情況已逐年改善，淨虧損由2016年的1.82億美元，逐步減少至2018年的6,300萬美元。



另外，Pinterest在2018年的營收達7.56億美元，按年增加60%；公司在去年末季更錄得盈利。



去年9月，該企業宣布月活躍訪問用戶達到2.5億人，高於去年同期的2億人。



科網股分析員指，Pinterest在移動廣告方面的發展尤為成功，並逐漸成為比其他主流社交網站更受時尚和美容大品牌歡迎的分享平台。



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