波音737 MAX事件續發酵　得益者可能會係佢哋？

波音的737 MAX客機接連發生事故，已逐步影響全球多家航空公司的飛機採購計劃，尤其是新興國家航空公司、廉航企業及飛機租賃公司；而摩根大通的研究報告更指，737 MAX若要暫時停產，可能令美國GDP季度折合年率增速下降0.6個百分點。



正值多事之秋，有外國傳媒就大膽分析，指波音事件的最大得益者可能並非主要對手空中巴士，而是一直等待機會涉足大型民航客機領域的中國及俄羅斯飛機製造商。



分析指，如果大量航空公司取消737 MAX的訂單，目前的替代選項基本上只有空中巴士的A320系列，兩者的運力以至銷量均相若；2018年737系列的整體銷量為580架，而A320系列則為626架。



不過，A320系列現時的產量每月達50架，已到了該公司產能樽頸。法國媒體稱，空巴目前已有近6000架飛機等待交付，根本無法在短時間內提高交付數目，所以波音事件對業績的增長效果十分有限。



反觀中俄兩國的公司，則可能因此遇上大的好機會。其中，中國商用飛機(COMAC)早於2017年已成功試飛其C919客機。內地傳媒引述該公司副總經理吳光輝指，C919目前正在申請歐洲適航證，爭取3到4年內完成相關工作，進入世界市場。



據了解C919至今已獲得800架的訂單，除了是內地航空公司用於中國境內航線，亦包括一些非洲、中亞及東南亞的新興航空企業訂單。C919能否在未來數年獲得歐洲適航證，將成為該機型能否「飛出去」的關鍵。



另方面，俄羅斯國營企業旗下的飛機製造商伊爾庫特(Irkut)，亦正在開發與737 MAX、C919等載客量相若的MS21客機，並且力爭在2020年取得全球多個地區的適航證。



不過，分析亦指出，波音及空巴在技術層面上仍處於不可動搖的優勢，只是接二連三的事故、產能樽頸，以及新興市場、廉航企業對低成本飛機的需求等，在中長期而言為中俄兩國飛機製造商帶來了一線曙光。



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