葉尚志：中銀香港上升趨勢未改

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股在上周創出年內新高29,486點後，又再出現震盪整固走勢。然而，隨着聯儲局結束議息會議後，加上焦點權重指數股騰訊(00700)亦發布了業績，短期困擾港股的不明朗因素將可望逐步消除，形勢上將有利港股延續穩步上行的走勢。



事實上，在第一季有突出表現的基礎下，加上聯儲局幣策進一步轉向寬鬆，而內地政策力度亦開始釋放，相信資金流向對港股依然是正面的。



個股方面，中銀香港(02388)仍在延續由年初開始的上升趨勢，股價再度創出年內新高33.85元，並進入了二度推升的階段狀態。一方面是受到估值修復所推動；另一方面，大灣區金融互聯互通開始發酵，都對中銀有正面利好作用，建議可繼續留意吸納機會。



聯儲局預計今年加息的機會不大，估計香港銀行的淨息差可以保持下來，也有利中銀的估值進行修復。另外，該行剛獲批成為試點銀行，推出見證開立內地銀行帳戶服務，是支持大灣區建設的重要舉措之一，亦凸顯出中銀在大灣區金融互聯互通中擔當的角色地位。



目前，中銀的預期市盈率僅11倍多，股息率有4厘，建議可於現水平吸納，止蝕於31元，目標看40元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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