鄺民彬：地產股宜中長線部署

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，上周美國聯儲局維持利率不變，同時亦更改去年12月對今年將加息兩次的預期，變為預計年內不再加息，亦計劃於5月開始逐步放慢縮表步伐，並於9月結束縮表。



雖然立場偏鴿，但投資者早已有所預期，故料對投資市場的實質推升作用有限。相反，其鴿派立場或反映當地經濟放緩可能有加深情況，企業未來的基本面及盈利能力可能受到較大考驗，值得投資者關注。



由於聯儲局年內或不會加息，消除了市場憂慮，對息口敏感的本地地產股影響正面。事實上，近日本港整體樓市氣氛已見好轉，除一、二手交投量均回升外，根據差估署數據，本港1月的私人住宅樓價指數亦結束五連跌，出現價量回穩的局面。



同時，市場料今年將有逾3.2萬個一手單位可推出市場，遠高於去年約1.55萬宗的一手成交量，加上去年的交投量為近5年新低，除造成低基數效應外，累積下來的購買力亦有機會被釋放，有利銷售表現，地產股值得中長線部署。



港股上周一度創年內高位，主要由於A股走勢仍然較強，亦有資金炒作部分績優股，帶動整體表現。不過，臨近季結，加上近期累積升幅大，不排除部分投資者或於季結前鎖定部分利潤，或限制未來股市表現。



由於市場已消化大部分利好消息，在欠缺新催化劑及本港銀行結餘見減少下，將不利資金流向，20天線為主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬 (作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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