陳鳳珠：內地5G產業發展具優勢

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國信通院公布，2月份的內地手機市場總出貨量按年下跌19.9%至1,451.1萬部，其中智能手機出貨量按年減少20.1%至1,398.9萬部，佔手機總出貨量的96.4%，而Android手機於智能手機中的佔比約為90.9%。



另外，今年首兩個月，內地手機市場總出貨量亦按年下降15.1%至4,855.9萬部，而智能手機的出貨量則減少14.2%至4,613.5萬部，當中Android手機佔智能手機比重為92.5%。由此可見，手機市場的出貨量繼續呈現下跌趨勢，並估計蘋果公司手機於內地市場的市佔率逐步下降，今年iPhone於內地不斷作減價促銷，惟未能刺激銷量，預期內地品牌手機的競爭優勢顯現，未來將有機會拓展市場份額。



今年舉行的流動通訊世界大會中，不少手機生產商發布5G手機。但由於5G網絡的建設尚未完善，料5G手機雖然矚目，但今年未能推動市場的換機需求。



據IDC的報告，5G手機銷量預期於2023年才可佔全球約26%的市場份額。相信主因是全球的5G網絡發展進程或會較為緩慢，除內地積極推動5G試商用外，部分已發展國家或禁用華為的設備，故5G發展需時，部分國家或於未來兩至三年才有機會推出5G網絡，因此短期內難以支援5G手機的應用。



IDC預計，今年智能手機銷量將連續三年錄得下跌，因為現時換機周期較以往長，估計5G手機於2019年的銷量佔整體智能手機市場僅0.5%水平，但預計會於未來四年迅速增長，並成為推動手機換機潮的動力。



中國信通院按2020年的5G商用作推算，料5G相關政策將於2020年帶動4,840億元人民幣的產值，而2025年及2030年將分別增至3.3萬億元人民幣及6.3萬億元人民幣。由於5G的傳輸速度將較4G快100倍，因此5G的應用範圍廣泛及多元化。



工信部預測，商用5G於首五年將帶動經濟總產值超過10萬億元人民幣，未來三年網絡累計投資將超過300億元人民幣。鑑於內地積極推動5G發展，相信於環球市場上將佔有優勢，並有機會於產業鏈上提供更多發展機會，以支持經濟增長。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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