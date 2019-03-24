曜熊理財：債券基金受惠低息環境

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國聯儲局出現了明顯的鴿派轉變，主要是美國國內生產總值增長預期和通脹預期均有所下降，失業率預期也有所上升。在採取任何進一步加息措施之前，聯儲局將保持耐心，市場解讀為不再加息。



目前今年美國經濟預期僅增長2.1%，低於去年12月預測的2.3%，通脹率將達到1.8%，降幅為0.1個百分點。今年的失業率預計為3.7%，比去年12月上升0.2個百分點。



造成聯儲局這種轉變的重要因素，是經濟逆風加大和通脹壓力較小。聯儲局在3月份的會議聲明中依然表示，鑑於全球經濟和金融發展以及通脹壓力緩和，委員會將耐心等待，聯儲局目前將指標基金利率維持在2.25至2.5厘的區間。



今年全球央行貨幣政策轉向，是影響資產價格的重要因素。從歐洲央行到聯儲局都已轉向，轉鴿的央行促使流動性改善，從而推動了風險資產價格上漲；而貨幣政策不再抬升利率和充裕的流動性，也促使債券基金受惠。



貨幣及股票市場未來走勢同時會改變，新興市場匯率壓力減輕下，有望吸引更多國際資金流入，同時，中國減息空間大增。今次聯儲局的轉變，更令部分投資者估計下一步行動將是降息，有利債券基金。

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