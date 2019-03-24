鄺紫珊：A股牛市勢重新啟動

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，全球股市近期一掃疲態，尤其是去年跌得深的A股更是表現凌厲。展望後市，A股長線仍然看好，建議投資者以定期定額入場，並可逢低加碼。儘管近期可能會有回調壓力，A股表現仍然是領先其他市場。



年初至今，滬綜指升幅已達兩成多，深成指升逾三成半。至於中小板指數及創業板指數亦上漲超過三成，帶動相關中國股票基金表現亮麗。有基金評級公司統計，截至3月中，整體中國股票基金平均升幅達21%以上，而中國中小型股票今年以來上漲25.8%、大中華股票上升19.3%。



A股重拾上升動力，在中國貨幣政策寬鬆及政策利好的支持下，預期企業盈利及經濟表現皆有望回升。加上人民幣回穩，也有利港股表現。



以往政府在推出刺激經濟政策，主要針對基礎建設，直接讓中小企業受惠的政策有限。不過，今次政府推出扶持企業營運的財政政策，以實質措施幫助民間企業，如企業減稅政策，都對中小企業的營運起了不少正面影響。



另外，A股納入MSCI指數權重佔比提升下，預期資金將大幅流入中國股市。預計今年中國股市表現可望再現牛市行情，尤其今年A股表現可望優於H股，以及美國預託證券(ADR)的股份。受中國民眾收入提高、產業轉型及政府的刺激政策所影響，對中國股市均有正向作用。



目前A股的市盈率約為10.3倍，相較美國及歐洲股市的15倍及12倍，仍具吸引力。在考量目前股價市盈率仍舊中性偏低，如有修正，投資者不妨加碼，或以定期定額來分散進場風險。其中特別看好醫藥、消費類及食品飲料、科技創新與基礎建設的龍頭股，以及財報較優的中小型板與創業板股票。

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