陳健豪：聯儲局不變應萬變有因

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着環球主要央行口風轉鴿，雖然市場早已預期第一季經濟數據不佳，而且很多美國企業都同樣下調未來盈利預測，但投資者反而憧憬美國聯儲局未來會如其他央行一樣下調經濟增長預測，其中最新下調的就有日本央行。美股及環球主要股市就受惠此轉變率先呈強勢。



另外，利率在如此經濟數據下自然難升，當然筆者認為減息一說有點過早，市場表現過分悲觀，聯儲局到目前為止仍然未關上加息大門，要是忽然減息肯定是有突發狀況如金融海嘯迫使聯儲局即時出手，到時市場情緒難免即時惡化。



美國1月份工廠訂單為0.1%和前值一樣，比市場預期0.3%為低。另外，1月耐用品訂單收報0.3%，比前值和預期的0.4%為低。這反映美國經濟沒有進一步擴張。但另一項數據顯示，美國招聘職位數目比失業人口超出130萬份，創有紀錄以來最高，要是讀者不善忘，上月非農就業數據僅增2萬份，但有分析歸咎於美國政府停擺造成的後遺症，美國勞工市場依舊強勁。在數據如此好壞參半的局面下，或是聯儲局決定以不變應萬變的直接原因。



過去一段時間，美國聯儲局官員齊齊放鴿，令到美匯指數由高位97.7水平向下調整至昨天的96.4。在芝商所利率期貨顯示，投資者預期在2019年12月前有超過20%的機會減息1次或以上。美國2年期國庫債券息率為2.44厘，比聯儲局指標利率2.5厘還低，這反映市場預計美國會繼歐洲中央銀行後，再度走寬鬆貨幣政策。



美元兌加元上周五低見1.325，日內波幅高達94點子，不過很快就回到1.33至1.35中間。筆者相信還需要一段時間才能突破這個上落區間。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



