御峰理財：別因MPF扣稅而忘記複利威力

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，執筆時，立法會剛通過了《2018年稅務及強積金計劃法例(關於年金保費及強積金自願性供款的稅務扣除)(修訂)條例草案》的三讀。新例由下月1日起生效，個人扣稅上限為每年6萬元。政府以稅務的方式吸引打工仔女投資儲蓄，孰好孰壞，今天跟大家討論一下。



隨着香港人口不斷老化，政府提供經濟誘因令公眾作出自願儲蓄，為退休生活未雨綢繆，以減輕未來福利開支壓力，實屬無可厚非。可是，強積金的投資者仍面對優質投資選擇少的問題。在強制性公積金計劃管理局的基金表現平台顯示，截至2019年2月底，過去5年年率化回報大於9%的只有兩隻基金。



在強調金融科技的現今社會，不少買賣基金的自助平台早已出現，其中有些甚至提供逾千隻基金給投資者選擇，基金數量遠超強積金提供的432隻(包含517個基金等級)。只要隨意瀏覽這些自助平台，不難發現眾多過去5年年率化回報大於9%的基金。為何政府要強迫打工仔女只能投資於受託人旗下計劃的強積金，而不能投資更好的選擇呢？



2017年，強積金供款總額近689.9億元，當中34.6億元屬計劃成員的自願供款，相信可扣稅版的方案對部分資金有吸引力。然而，投資者要仔細考慮稅務優惠及投資複利回報的優次問題。



值得一提的是，可扣稅自願供款額需受保存規定規限，即一般情況下要到65歲才能提取，因而投資者務必了解自身流動性需要。一般而言，相等於六個月開支的應急錢是必須的。



最後，除了回報及風險外，投資者宜留意基金開支比率。積金局行政總監羅盛梅近日提到，積金局將於4月推出網上服務收費比較平台，增加資訊透明度，並希望藉此加強市場競爭，令基金收費下降。雖未知會否天從人願，但出發點值得一讚。

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