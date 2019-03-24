潘梓生：黃金可繼續逢低買入

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，3月聯儲局議息已塵埃落定，市場期待已久的停止縮表時間定於9月，令市場有點喜出望外。受到消息支持，金價回升，美股上揚，在美國經濟並未真正出現問題時，聯儲局已急不及待穩定市場信心。現在市場不只期待聯儲局停止縮表，更認為年底前聯儲局有近四成機會減息，因此在寬鬆貨幣政策重啟的預期下，金價繼續上揚仍可期待。



經濟環境仍然穩健，加上各地央行繼續依賴寬鬆貨幣政策推動經濟，在政府及央行合力吹奏下，現時資產市場大升機會遠比大跌為高。如此環境下經濟絕非沒有隱憂，但在政策推動下，資產市場可能進入另一泡沫階段。由於經濟增長正在放慢，投資者可能對周期性商品存有一定戒心，但黃金作為另類資產，則可能有一番作為。



金價在聯儲局議息後急升，但仍受阻於1,320美元水平，由於1,320美元是早前黃金好倉大舉平倉的根據點，所以短期而言金價仍難以突破1,320美元。不過，金價在兩周前已成功於1,290美元守穩，因此投資者不妨於1,290至1,300美元逐步吸納黃金，短期目標為1,320美元，預期金價今年有望繼續突破前期1,350美元之高位。

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