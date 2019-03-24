趙文傑：美國鋪定減息之路

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局在本港時間上周四凌晨，結束一連兩日的議息會議。結果不用多講，會後宣布維持利率不變以及公布結束縮表計劃，符合市場預期。



至於反映17名官員對利率預期的點陣圖，最新的數字顯示，他們對2020年及2021年底時聯邦基金利率的中位預測值為2.625厘，較現時的2.375厘高0.25厘，亦即代表大部分官員普遍預測，今年加息將會暫緩，延至明後兩年僅加一次。



回顧去年12月，當時的官員仍估計今年可加息兩次，明後兩年加息一次，至2021年底將指標利率調高到3至3.25厘的區間。然而在短短3個月後，聯儲局官員紛紛由「鷹轉鴿」，變臉速度非常之快，對今年的投資部署亦需急急變陣配合。



主席鮑威爾在議息後的記者會中表示，中國及歐洲經濟轉弱，正阻礙美國經濟增長，現時的經濟數據未反映有需要開始減息，要保持耐性。



此話一出，考慮到他們的變臉速度，鮑威爾大可在數個月後理直氣壯指：「由於美國經濟正被中國及歐洲拖累，當局正考慮合適的減息時間。」屆時17名官員對利率預期的點陣圖又會顯示，對未來利率的預測值降低。



事實上，特朗普仍近期繼續施壓，於本月便以喜歡加息、緊縮及強美元的「紳士(Gentleman)」來形容鮑威爾。為了討好老闆，相信他亦會加快地配合，逐步踏上減息之路。因此，筆者建議投資者不妨於現階段增大對債券的投資，一旦市場對減息的預期愈來愈濃厚，債券價格將會受惠上漲。再者，由於股票近期累積升幅不少，亦是時候開始減持。

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