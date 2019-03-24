鄭勤龍：局勢緩和　外資回流印度股市

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，自從去年10月印度盧比兌美元匯率下跌約10%，並創下五年低位74.485後便急速反彈，主要原因是外界預期印度總理莫迪及其執政的印度人民黨將獲得連任，以及近日印度和巴基斯坦的局勢緩和，吸引了不少外資蜂擁流入印度股市，因此盧比也成為了新興市場貨幣中表現最佳的貨幣。



彭博追蹤的數據顯示，在過去一個月，借入美元以買入印度盧比的操作至今已經有3.8%的收益。豐業銀行(Scotiabank)駐新加坡外匯策略師Gao Qi認為，如果莫迪成功連任，那麼盧比匯價有可能進一步上升，預計6月底之前盧比兌美元可能升至67左右。



刺激盧比匯率上升的原因，主要是受到央行的鴿派立場，促使國際資金流入亞洲新興市場追逐更高的收益率，包括盧比資產。



印度國家證券交易所數據顯示，截至3月18日止海外投資者3月淨買入價值33億美元的印度股票，佔同期56億美元股市資金流入的一半以上，他們對印度債券的持倉也增加了14億美元。



雖然印度統計局表示，經濟增長受到消費者支出疲弱、汽車銷售低迷及農業和製造業增長疲弱的制約，去年第4季度消費者支出增長放緩至8.4%，而在印度，消費者支出佔其經濟比重為60%。



然而，由於早前印度央行的意外降息，讓市場相信通脹放緩，或有利支持印度央行推行更多貨幣政策來刺激經濟，加上預計印度政府在大選期間亦會為經濟增長作出最後的努力。



從風水角度去分析，印度的地理位置主要位於世界版圖的西南方至正西方，由於今年有五黃星到方，一般來說可視之為見底信號，因此投資者不妨可在此期間逢低吸納，並作長線的部署。

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